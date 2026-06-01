Вільярреал очолив екстренер фіналіста Ліги конференцій

Іспанський Вільярреал оголосив про призначення Іньїго Переса головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з іспанським фахівцем розрахована до 2029-го року. Офіційно Перес буде презентований завтра, 2 червня.

Раніше Іньїго Перес тренував Райо Вальєкано. "Бджоли" під його керівництвом завершили внутрішній чемпіонат на восьмому місці та дійшли до фіналу Ліги конференцій, де зрештою поступилися англійському Крістал Пелес (0:1).

Нагадаємо, що іспанський фахівець Марселіно залишив посаду головного тренера "жовтої субмарини" після завершення сезону 2025/26 у Ла Лізі.

Відзначимо, що цей сезон став останнім для відомого іспанського центрального півзахисника Дані Парехо у "жовтій субмарині". Також клуб попрощався із лівим захисником Альфонсо Педрасою, який захищав кольори Вільярреала протягом 15 років.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал стежить за Владиславом Ванатом. Український форвард Жирони вже відреагував на чутки про інтерес.

Нагадаємо, що Вільярреал став бронзовим призером розіграшу Ла Ліги-2025/26 (72 бали). "Жовта субмарина" поступилася лише чемпіону каталонській Барселоні та другому мадридському Реалу.