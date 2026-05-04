Марселіно покине посаду головного тренера Вільярреала

Іспанський фахівець Марселіно залишить посаду головного тренера Вільярреала після завершення сезону 2025/26 у Ла Лізі.

Про це повідомила пресслужба "жовтої субмарини".

"Вільярреал та Марселіно Гарсія Тораль припиняють співпрацю після завершення поточного сезону.

Дякуємо тобі від щирого серця, Марсе. Дякуємо за все, що ти зробив для цього клубу та його вболівальників. Бажаємо тобі всього найкращого у подальших спортивних проєктах", – йдеться у повідомленні клубу.