Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Марселіно покине посаду головного тренера Вільярреала

Сергій Шаховець — 4 травня 2026, 16:27
Марселіно покине посаду головного тренера Вільярреала
Марселіно
Вільярреал

Іспанський фахівець Марселіно залишить посаду головного тренера Вільярреала після завершення сезону 2025/26 у Ла Лізі.

Про це повідомила пресслужба "жовтої субмарини".

"Вільярреал та Марселіно Гарсія Тораль припиняють співпрацю після завершення поточного сезону.

Дякуємо тобі від щирого серця, Марсе. Дякуємо за все, що ти зробив для цього клубу та його вболівальників. Бажаємо тобі всього найкращого у подальших спортивних проєктах", – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, що Марселіно очолив Вільярреал восени 2023 року. За підсумком сезону 2024/25 60-річний тренер вивів "жовту субмарину" до Ліги чемпіонів.

У поточному чемпіонаті Вільярреал посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 68 очок.

У 34-му турі чемпіонату Іспанії підопічні Марселіно розгромили Леванте 5:1.

Вільярреал Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Марселіно

Вільярреал

Вільярреал переграв Атлетик, Реал Ов'єдо розгромив Сельту в 31 турі Ла Ліги
Жирона Циганкова та Ваната завдяки автоголу перемогла третю команду Ла Ліги у заключному матчі 30 туру
Вільярреал переграв Реал Сосьєдад у 29 турі Ла Ліги
Вільярреал вирвав нічию наприкінці матчу з Алавесом у 28 турі Ла Ліги
Тренер Ваната і Циганкова може змінити клубну прописку в Ла Лізі

Останні новини