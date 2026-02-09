Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вільярреал розгромив Еспаньйол у 23 турі Ла Ліги

Софія Кулай — 9 лютого 2026, 23:55
Вільярреал розгромив Еспаньйол у 23 турі Ла Ліги
Ла Ліга

У понеділок, 9 лютого, відбувся останній матч 23 туру іспанської Ла Ліги, у якому Вільярреал приймав Еспаньйол.

Вже у першому таймі господарі створили собі комфортну перевагу у вигляді двох голів. Не обійшлось тут без допомоги суперника. На 41-й хвилині фланговий захисник гостей Хосе Салінас відзначився у власних воротах.

У другому таймі м'яч ще двічі влітав у володіння сербського голкіпера Марко Дмитровича. Гості змогли відповісти голом престижу лише наприкінці зустрічі.

Чемпіона Іспанії – Ла Ліга
23 тур, 9 лютого

Вільярреал – Еспаньйол 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 35 Мікаутадзе, 2:0 – 41 (авт.) Салінас, 3:0 – 50 Пепе, 4:0 – 55 Молейро, 4:1 – 88 Кабрера

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що поєдинок Райо Вальєкано – Реал Ов'єдо був перенесений через незадовільний стан газону. У цьому турі Жирона відібрала очки у Севільї, зігравши внічию 1:1. Під час гри Мічел Санчес вимушено зняв українського нападника Владислава Ваната.

Вільярреал Еспаньйол Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Вільярреал

Це не якась збірна Франції на чолі з Мбаппе, – Кінарейкін оцінив шанси України у плейоф відбору на ЧС-2026
Динамо, Шахтар чи несподіванка: Кінарейкін назвав свого фаворита у боротьбі за золото УПЛ-2025/26
Кінарейкін розповів, чи були пропозиції від інших клубів, окрім Вільярреала
"Хочеться закріпитись в Іспанії": Кінарейкін – про трансфер у Вільярреал, нового тренера Карпат та шанси України у плейоф відбору на ЧС-2026
Підтримав одноклубника після провалу: Мбаппе присвятив гол із пенальті паненкою Діасу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік