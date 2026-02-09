Вільярреал розгромив Еспаньйол у 23 турі Ла Ліги

У понеділок, 9 лютого, відбувся останній матч 23 туру іспанської Ла Ліги, у якому Вільярреал приймав Еспаньйол.

Вже у першому таймі господарі створили собі комфортну перевагу у вигляді двох голів. Не обійшлось тут без допомоги суперника. На 41-й хвилині фланговий захисник гостей Хосе Салінас відзначився у власних воротах.

У другому таймі м'яч ще двічі влітав у володіння сербського голкіпера Марко Дмитровича. Гості змогли відповісти голом престижу лише наприкінці зустрічі.

Чемпіона Іспанії – Ла Ліга

23 тур, 9 лютого

Вільярреал – Еспаньйол 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 35 Мікаутадзе, 2:0 – 41 (авт.) Салінас, 3:0 – 50 Пепе, 4:0 – 55 Молейро, 4:1 – 88 Кабрера

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що поєдинок Райо Вальєкано – Реал Ов'єдо був перенесений через незадовільний стан газону. У цьому турі Жирона відібрала очки у Севільї, зігравши внічию 1:1. Під час гри Мічел Санчес вимушено зняв українського нападника Владислава Ваната.