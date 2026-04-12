Реал Ов'єдо розгромив Сельту, Осасуна розійшлася миром з Бетісом у 31 турі Ла Ліги

У неділю, 12 квітня, низкою матчів продовжилася програма 31 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Осасуна вдома зіграла внічию з Бетісом.

Пізніше Мальорка вдома розгромила Райо Вальєкано, водночас аутсайдер першості Реал Ов'єдо на виїзді несподівано розбив Сельту, забивши у ворота суперника три "сухі" м'ячі.

Закриватиме ігровий вечір в Іспанії зустріч, у якій Атлетик Більбао прийме Вільярреал.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

31 тур, 11 квітня

Осасуна – Бетіс 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Еззальзулі, 1:1 – 40 Будімір (пен)

Мальорка – Райо Вальєкано 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 36 Мурікі, 2:0 – 40 Мурікі, 3:0 – 65 Віргілі

Сельта – Реал Ов'єдо 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 2 Рейна, 0:2 – 45 Вінас, 0:3 – 57 Вінас

Атлетик – Вільярреал

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Барселона розгромила Еспаньйол.