Реал Ов'єдо розгромив Сельту, Осасуна розійшлася миром з Бетісом у 31 турі Ла Ліги
У неділю, 12 квітня, низкою матчів продовжилася програма 31 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.
Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Осасуна вдома зіграла внічию з Бетісом.
Пізніше Мальорка вдома розгромила Райо Вальєкано, водночас аутсайдер першості Реал Ов'єдо на виїзді несподівано розбив Сельту, забивши у ворота суперника три "сухі" м'ячі.
Закриватиме ігровий вечір в Іспанії зустріч, у якій Атлетик Більбао прийме Вільярреал.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
31 тур, 11 квітня
Осасуна – Бетіс 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Еззальзулі, 1:1 – 40 Будімір (пен)
Мальорка – Райо Вальєкано 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 36 Мурікі, 2:0 – 40 Мурікі, 3:0 – 65 Віргілі
Сельта – Реал Ов'єдо 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 2 Рейна, 0:2 – 45 Вінас, 0:3 – 57 Вінас
- Атлетик – Вільярреал
Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Барселона розгромила Еспаньйол.