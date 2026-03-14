Вільярреал вирвав нічию наприкінці матчу з Алавесом у 28 турі Ла Ліги

Алавес та Вільярреал розписали нічию у стартовому матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Довгий час господарі вели в рахунку за допомоги автоголу Маріна на 40-й хвилині. Проте вільярреальці не опустили руки і змогли вирвати одне очко завдяки влучному удару Пепе на восьмій компенсованій хвилині поєдинку.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

28 тур, 13 березня

Алавес – Вільярреал 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – 40 Марін (автогол), 1:1 – 90+8 Пепе

Standings provided by Sofascore

