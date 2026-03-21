Вільярреал переграв Реал Сосьєдад у 29 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 21 березня 2026, 00:17
У п'ятницю, 20 березня, матчем між Вільярреалом та Реал Сосьєдадом розпочався 29 тур іспанської Ла Ліги.

Зустріч на "Естадіо де ла Кераміка" завершилась впевненою перемогою господарів з рахунком 3:1.

Вільярреал ще у першому таймі голами Херарда Морено, Жоржа Мікаутадзе та Ніколя Пепе зняв всі питання з переможця поєдинку. Гості змогли відповісти у другій половині гри м'ячем Луки Сучича.

Перемога дозволила "жовтій субмарині" набрати 58 очок та піднятися на третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Сосьєдад з 38 балами в активі йде сьомим.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
29 тур, 20 березня

Вільярреал – Реал Сосьєдад 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 7 Морено, 2:0 – 15 Мікаутадзе, 3:0 – 23 Пепе, 3:1 – 47 Сучич

Нагадаємо, напередодні вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков потрапив у символічну збірну 28 туру іспанської Ла Ліги за версією популярного статистичного порталу WhoScored.

