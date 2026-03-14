Олексій Мурзак — 14 березня 2026, 18:57
Брайтон переграв Сандерленд у 30 турі АПЛ

У суботу, 14 березня, низкою матчів стартував 30-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у перших двох зустрічах ігрового дня Бернлі вдома зіграв унічию з Борнмутом, а Брайтон на виїзді з мінімальним рахунком переміг Сандерленд.

Пізніше відбудуться ще три протистояння. Зокрема, Евертон Віталія Миколенка гостюватиме в Лондоні у Арсенала, Челсі прийме Ньюкасл, Вест Гем зіграє проти Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга
30 тур, 14 березня

Бернлі – Борнмут 0:0

Сандерленд – Брайтон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 58 Мінте

  • 19:30 Арсенал – Евертон
  • 19:30 Челсі – Ньюкасл
  • 22:00 Вест Гем – Манчестер Сіті

Нагадаємо, у заключному матчі 29 туру Крістал Пелес переграв Тоттенгем.

