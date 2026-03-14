Брайтон переграв Сандерленд у 30 турі АПЛ
У суботу, 14 березня, низкою матчів стартував 30-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.
Так, у перших двох зустрічах ігрового дня Бернлі вдома зіграв унічию з Борнмутом, а Брайтон на виїзді з мінімальним рахунком переміг Сандерленд.
Пізніше відбудуться ще три протистояння. Зокрема, Евертон Віталія Миколенка гостюватиме в Лондоні у Арсенала, Челсі прийме Ньюкасл, Вест Гем зіграє проти Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга
30 тур, 14 березня
Бернлі – Борнмут 0:0
Сандерленд – Брайтон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 58 Мінте
- 19:30 Арсенал – Евертон
- 19:30 Челсі – Ньюкасл
- 22:00 Вест Гем – Манчестер Сіті
Нагадаємо, у заключному матчі 29 туру Крістал Пелес переграв Тоттенгем.