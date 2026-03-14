16-річний вундеркінд Арсенала став наймолодшим автором голу в історії АПЛ

Шістнадцятирічний вінгер лондонського Арсенала Макс Доуман став наймолодшим автором забитого м'яча в історії англійської Прем'єр-ліги, відзначившись у матчі 30-го туру проти Евертона.

Деталі повідомляє ESPN.

Гравець забив гол у компенсований час, встановивши остаточний рахунок поєдинку 2:0. Дауман підхопив м'яч на власній половині поля, обійшов двох суперників та вразив порожні ворота, оскільки голкіпер Евертона Джордан Пікфорд пішов до чужого штрафного майданчика на розіграш кутового.

На момент матчу вік вінгера становив 16 років та 73 дні. Він перевершив попередній рекорд Джеймса Вона, який у 2005 році забив за Евертон у ворота Крістал Пелас у віці 16 років та 270 днів.

Для футболіста цей поєдинок став третім у поточному розіграші чемпіонату Англії. Також у цій грі він віддав результативну передачу на Віктора Дьокереша, який відкрив рахунок на передостанній хвилині основного часу.

Нагадаємо, раніше Доуман став наймолодшим гравцем клубу АПЛ, який виходив у стартовому складі будь-якого національного турніру. На матч із Брайтоном в Кубку ліги Доуман з'явився у віці 15 років та 302 дні.