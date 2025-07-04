Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Вільямс прокоментував підписання нового контракту з Атлетиком

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 13:23
Вільямс прокоментував підписання нового контракту з Атлетиком
Ніко Вільямс
Getty Images

Зірковий вінгер Атлетика Більбао Ніко Вільямс висловився про своє рішення підписати довгостроковий контракт з клубом.

Слова 22-річного футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Коли справа доходить до ухвалення рішень – важливіше за все слухати своє серце. Я там, де хочу бути, зі своїми людьми. Це мій дім", – розповів Вільямс.

Минулого сезону на рахунку Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.

Раніше до вихованця Атлетика проявляла інтерес каталонська Барселона, а її спортивний директор прямо заявляв про бажання гравця приєднатись до "блаугранас".

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Футбольні трансфери Ніко Вільямс Атлетик Більбао

Ніко Вільямс

Божевільний строк угоди: Ніко Вільямс підписав новий контракт з Атлетиком
Лапорта прокоментував претензії Атлетика до Барселони щодо можливості підписання Вільямса
Атлетик висловив сумнів у спроможності Барселони профінансувати трансфер Ніко Вільямса
Деку: Ніко Вільямс хоче перейти у Барселону
У Вільямса залишилося два варіанти продовження кар'єри

Останні новини