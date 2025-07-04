Вільямс прокоментував підписання нового контракту з Атлетиком
Ніко Вільямс
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Зірковий вінгер Атлетика Більбао Ніко Вільямс висловився про своє рішення підписати довгостроковий контракт з клубом.
Слова 22-річного футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Коли справа доходить до ухвалення рішень – важливіше за все слухати своє серце. Я там, де хочу бути, зі своїми людьми. Це мій дім", – розповів Вільямс.
Минулого сезону на рахунку Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.
Раніше до вихованця Атлетика проявляла інтерес каталонська Барселона, а її спортивний директор прямо заявляв про бажання гравця приєднатись до "блаугранас".