Вільямс прокоментував підписання нового контракту з Атлетиком

Зірковий вінгер Атлетика Більбао Ніко Вільямс висловився про своє рішення підписати довгостроковий контракт з клубом.

Слова 22-річного футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Коли справа доходить до ухвалення рішень – важливіше за все слухати своє серце. Я там, де хочу бути, зі своїми людьми. Це мій дім", – розповів Вільямс.

🚨❤️🤍 Nico Williams: “When it comes to making decisions, for me the most important thing is to listen to your heart”.



“I am where I want to be, with my people. This is my home”. pic.twitter.com/kPnKrReOKx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2025

Минулого сезону на рахунку Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.

Раніше до вихованця Атлетика проявляла інтерес каталонська Барселона, а її спортивний директор прямо заявляв про бажання гравця приєднатись до "блаугранас".