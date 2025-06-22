Деку: Ніко Вільямс хоче перейти у Барселону
Ніко Вільямс
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Спортивний директор Барселони Деку підтвердив інтерес клубу до талановитого вінгера Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса.
Португальця цитує Фабріціо Романо.
"Так, Ніко Вільямс хоче перейти до нас, і ми спробуємо його підписати. Ніко, як і інші гравці, виявляє сильне бажання перейти. І, якщо підходящі для нас умови будуть досяжні, ми точно спробуємо заключити цю угоду", – заявив Деку.
Окрім Барселони, на Вільямса також претендує мюнхенська Баварія. Арсенал і Челсі з боротьби за гравця випали.
У контракті 22-річного вінгера з Атлетиком прописана клаусула в розмірі 60 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.