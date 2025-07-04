Божевільний строк угоди: Ніко Вільямс підписав новий контракт з Атлетиком
Ніко Вільямс
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Зірковий вінгер Атлетика з Більбао Ніко Вільямс підписав новий контракт зі своїм клубом.
Про це повідомила пресслужба колективу зі Страни Басків.
Угоду розраховано на 10 років до літа 2035-го. Повідомляється також, що його попередню клаусулу збільшено на 50% – раніше вона складала 58 мільйонів євро.
Фабріціо Романо повідомив також, що Вільямс отримав суттєве підвищення заробітної плати.
Минулого сезону на рахунку 22-річного Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.
Раніше до футболіста проявляла інтерес каталонська Барселона, а її спортивний директор прямо заявляв про бажання гравця приєднатись до "блаугранас".