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Божевільний строк угоди: Ніко Вільямс підписав новий контракт з Атлетиком

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 12:04
Божевільний строк угоди: Ніко Вільямс підписав новий контракт з Атлетиком
Ніко Вільямс
Getty Images

Зірковий вінгер Атлетика з Більбао Ніко Вільямс підписав новий контракт зі своїм клубом.

Про це повідомила пресслужба колективу зі Страни Басків.

Угоду розраховано на 10 років до літа 2035-го. Повідомляється також, що його попередню клаусулу збільшено на 50% – раніше вона складала 58 мільйонів євро.

Фабріціо Романо повідомив також, що Вільямс отримав суттєве підвищення заробітної плати.

Минулого сезону на рахунку 22-річного Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.

Раніше до футболіста проявляла інтерес каталонська Барселона, а її спортивний директор прямо заявляв про бажання гравця приєднатись до "блаугранас".

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