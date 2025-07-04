Божевільний строк угоди: Ніко Вільямс підписав новий контракт з Атлетиком

Зірковий вінгер Атлетика з Більбао Ніко Вільямс підписав новий контракт зі своїм клубом.

Про це повідомила пресслужба колективу зі Страни Басків.

Угоду розраховано на 10 років до літа 2035-го. Повідомляється також, що його попередню клаусулу збільшено на 50% – раніше вона складала 58 мільйонів євро.

💥 Nico Williams renueva con el Athletic Club hasta 2035.



El extremo rojiblanco se vincula al club de su corazón durante las próximas diez temporadas y su cláusula de rescisión aumenta más de un 50%. #NicoWilliams2035 #AthleticWIN 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) July 4, 2025

Фабріціо Романо повідомив також, що Вільямс отримав суттєве підвищення заробітної плати.

Минулого сезону на рахунку 22-річного Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.

Раніше до футболіста проявляла інтерес каталонська Барселона, а її спортивний директор прямо заявляв про бажання гравця приєднатись до "блаугранас".