Вікторія Пльзень — Кривбас: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 15 серпня, криворізький Кривбас зіграє проти чеської Вікторії Пльзень в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у місті Пльзень, Чехія. Початок — о 20:00 за київським часом. Зазначимо, що перша зустріч завершилася мінімальною перемогою чеської команди.

Кривбас Кривий Ріг

У сезоні-2023/24 криворіжці тривалий час боролися за золоті медалі в Українській Прем'єр-лізі, проте ближче до кінця чемпіонату стало зрозуміло, що підопічні Юрія Вернидуба завершать турнір на 3 сходинці. Для команди це перше потрапляння у єврокубки після відновлення.

В новому сезоні УПЛ Кривбас встиг зіграти два поєдинки. Перед першим матчем криворіжці мінімально перемогли Чорноморець, а напередодні розгромно поступилися львівським Карпатам.

У складі української команди 2 втрати перед матчем проти Вікторії. Кривбасу не зможе допомогти лівий захисник Володимир Якимець та півзахисник Єгор Твердохліб.

Вікторія Пльзень

Вікторія Пльзень також стала третьою командою в місцевому чемпіонаті, пропустивши вперед дві команди з Праги — Спарту та Славію. Таким чином команда повторила результат попереднього сезону.

У чехів було менше товариських матчів, всього 6, і також лише 1 поразка, від данського Копенгагена. А ось офіційних ігор Вікторія провела більше. Команда вже 4 рази зіграла у чемпіонаті Чехії, здобувши три перемоги, та зігравши в нульову нічию з Яблонцем перед першим матчем проти Кривбаса.

Що ж до втрат, то у Вікторії їх одразу три. Через травму гру пропустять лівий вінгер Ян Сікора, воротар Флоріан Вігеле та нападник Крістоф Кабонго.

Історія зустрічей

До цього протистояння команди ніколи не перетиналися. Перший матч між ними відбувся минулого тижня.

Де дивитися

Напередодні криворізький Кривбас передав права на трансляцію своїх поєдинків у кваліфікації єврокубків каналу УПЛ-ТБ. Тож подивитися цей матч можна на цьому каналі.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго, Луньов, Вакулко, Бізімана, Кузик, Хомченовський, Аду.

Вікторія Пльзень: Єдлічка — Двех, Гранац, Ємелка, Копіц, Калвах, Черв, Каду, Шульц, Видра, Вашулін.

Цифри і факти

Кривбас та Вікторія Пльзень раніше ніколи не грали між собою;

Криворізький клуб ще не грав проти команд із Чехії;

Вікторія лише двічі грала проти українських клубів. На її рахунку перемога та нічия у матчах проти Шахтаря;

Кривбас більш ніж вдвічі дешевший за Вікторію (15,88 проти 40,30 мільйонів євро);

У складі Кривбаса менше збірників, ніж у чеського клубу (3 проти 5 в національній збірній та 1 проти 7 у молодіжних);

У складі Кривбаса менше легіонерів, порівняно з Вікторією (10 проти 12);

Склад криворожців доросліший за суперників із Чехії (24,7 проти 24,6).

Прогноз Чемпіона

2:0 — перемога Кривбаса.