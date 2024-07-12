Кривбас передав УПЛ-ТБ права на показ матчів кваліфікації ЛЄ

Криворізький Кривбас передав УПЛ-ТБ ексклюзивні права на показ матчів команди у кваліфікації Ліги Європи сезону-2024/25.

Про це український клуб повідомив на офіційному сайті.

"UPL.TV - це телеканал, створений клубами Української Премʼєр-ліги. Кривбас передає права на показ своїх поєдинків у єврокубках заради популяризації та розвитку каналу. Закликаємо інших представників України в єврокубках приєднуватися до нашої ініціативи", — сказав віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін.

Зазначимо, що телевізійні права на показ поєдинків до групового раунду єврокубків належать українським клубам.

Кривбас розпочне виступи у Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду. Жеребкування цієї стадії відбудеться 22 липня.