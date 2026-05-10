Володимир Слюсарь — 10 травня 2026, 13:03
Вікторія з Інгульцем розділили очки в 27 турі Першої ліги України

10 травня відбувся матч 27 туру Першої ліги України, де сумська Вікторія зіграла внічию з Інгульцем з рахунком 2:2.

Вікторія та Інгулець видали справжню драму. Після першого тайму без голів, господарі, здавалося, забезпечили собі перемогу, двічі відзначившись зусиллями Євпака та Хамелюка.

Головним рятівником Інгульця став Профатило: спочатку він скоротив відставання на 88-й хвилині, а на четвертій компенсованій хвилині оформив дубль, вирвавши для своєї команди нічию.

Чемпіонат України – Перша ліга
27 тур, 10 травня

Вікторія – Інгулець 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Євпак, 2:0 – 79 Хамелюк, 2:1 – 88 Профатило, 2:2 – 90+4 Профатило

Турнірна таблиця Першої ліги України
Нагадаємо, що 9 травня Чернігів з одеським Чорноморцем розписали мирову, Буковина знищила Ворсклу, Фенікс-Маріуполь розбив тернопільську Ниву, а Металіст переграв Поділля в 27 турі Першої ліги України.

