Вікторія з Інгульцем розділили очки в 27 турі Першої ліги України

Вікторія та Інгулець видали справжню драму. Після першого тайму без голів, господарі, здавалося, забезпечили собі перемогу, двічі відзначившись зусиллями Євпака та Хамелюка.

Головним рятівником Інгульця став Профатило: спочатку він скоротив відставання на 88-й хвилині, а на четвертій компенсованій хвилині оформив дубль, вирвавши для своєї команди нічию.

Чемпіонат України – Перша ліга

27 тур, 10 травня

Вікторія – Інгулець 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Євпак, 2:0 – 79 Хамелюк, 2:1 – 88 Профатило, 2:2 – 90+4 Профатило

Турнірна таблиця Першої ліги України Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 9 травня Чернігів з одеським Чорноморцем розписали мирову, Буковина знищила Ворсклу, Фенікс-Маріуполь розбив тернопільську Ниву, а Металіст переграв Поділля в 27 турі Першої ліги України.