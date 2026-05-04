Вікторія розгромила Металург у 26 турі Першої ліги України
4 травня відбувся матч 26 туру Першої ліги України, де сумська Вікторія обіграла запорізький Металург з рахунком 3:0.
Гості вирішили долю поєдинку ще у першому таймі, забивши два м'ячі зусиллями Книша та Дениса Рябого. Крапку в протистоянні на 58-й хвилині поставив Шарай, зафіксувавши впевнену перемогу сумської команди.
Чемпіонат України – Перша ліга
26 тур, 01 травня
СК Металург – Вікторія 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 11 Книш, 0:2 – 28 Рябий Д., 0:3 – 58 Шарай
Напередодні Фенікс-Маріуполь розтрощив Агробізнес у тому ж 26 турі Першої ліги.