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Вікторія розгромила Пробій у 5 турі Першої ліги

Олександр Булава — 30 серпня 2026, 15:03
Вікторія розгромила Пробій у 5 турі Першої ліги

У неділю, 30 серпня, продовжився 5-й тур чемпіонату України у Першій лізі.

Сумська Вікторія підтвердила статус фаворита у виїзному поєдинку проти Пробія. Гостей вивів уперед Ульянов наприкінці першого тайму. У другій половині зустрічі до розгрому рахунок довели Чернов та Лєгостаєв. Таким чином Вікторія залишилася єдиною командою, яка ще не втрачала очок в чемпіонаті.

Чемпіонат України – Перша ліга
 5 тур, 30 серпня

Пробій (Городенка) – Вікторія (Суми) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Ульянов, 0:2 – 71 Чернов, 0:3 – 86 Лєгостаєв

14:45 Металіст (Харків) – Нива (Тернопіль)

16:30 Куликів-Білка (Куликів) – Агробізнес (Волочиськ)

Нагадаємо, напередодні ЮКСА зазнала поразки від Інгульця, а Олександрія перемогла Чернігів.

Вікторія Чемпіонат України, Перша ліга

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