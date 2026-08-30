Вікторія розгромила Пробій у 5 турі Першої ліги
У неділю, 30 серпня, продовжився 5-й тур чемпіонату України у Першій лізі.
Сумська Вікторія підтвердила статус фаворита у виїзному поєдинку проти Пробія. Гостей вивів уперед Ульянов наприкінці першого тайму. У другій половині зустрічі до розгрому рахунок довели Чернов та Лєгостаєв. Таким чином Вікторія залишилася єдиною командою, яка ще не втрачала очок в чемпіонаті.
Чемпіонат України – Перша ліга
5 тур, 30 серпня
Пробій (Городенка) – Вікторія (Суми) 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 39 Ульянов, 0:2 – 71 Чернов, 0:3 – 86 Лєгостаєв
14:45 Металіст (Харків) – Нива (Тернопіль)
16:30 Куликів-Білка (Куликів) – Агробізнес (Волочиськ)
Нагадаємо, напередодні ЮКСА зазнала поразки від Інгульця, а Олександрія перемогла Чернігів.