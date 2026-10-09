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Металіст втратив перемогу над Вікторією в 11-му турі Першої ліги

Софія Кулай — 9 жовтня 2026, 14:18
Металіст втратив перемогу над Вікторією в 11-му турі Першої ліги
Перша ліга 2026/27

Харківський Металіст та сумська Вікторія розписали нічию у стартовому матчі 11-го туру Першої ліги України з футболу сезону-2026/27.

Поєдинок закінчився результативною мировою – 2:2. Хоча саме гості першими розмочили нулі на табло. Вже на 15-й хвилині Дедяєв вивів Вікторію уперед.

До перерви харків'янам вдалося зрівняти рахунок у протистоянні, а у другому таймі вперше повести у зустрічі завдяки голу Цвіренка.

Здавалося, що матч закінчиться домашньою перемогою "жовто-синіх". Так і було б, якби за 5 хвилин до закінчення основного часу Доброхотов не вирвав один бал для сумського колективу.

Чемпіонат України – Перша ліга
11 тур, 9 жовтня

Металіст (Харків) – Вікторія (Суми) 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 15 Дедяєв, 1:1 – 30 Вернаттус, 2:1 – 58 Цвіренко, 2:2 – 85 Доброхотов

Після цього поєдинку Вікторія з 21 балом продовжує зберігати лідерство турнірної таблиці, тоді як харків'яни з 15 очками йдуть 7-ми.

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Решта ігор 11-го туру Першої ліги відбудеться протягом 10-12 жовтня. Програму туру закриє протистояння між другою командою житомирського Полісся та Куликів-Білка (12 жовтня о 14:00).

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