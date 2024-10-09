Тренер Дженоа забракував українського півзахисника на заміну Малиновського

Перехід українського півзахисника Віктора Коваленка в італійську Дженоа зірвався.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

28-річний вихованець Шахтаря не підійшов головному тренеру Дженоа Альберто Джилардіно, який шукав заміну травмованому Руслану Малиновському.

У підсумку "грифони" дозаявили на сезон центрхава Філіппо Мелегоні, який у першому ж своєму матчі відзначився асистом.

Дженоа наразі має в активі 5 очок та займає 18-те місце у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, Коваленко у серпні достроково розірвав контракт з Аталантою. Українець приєднався до команди на початку 2021 року, але весь цей час провів в оренді за Спецію та Емполі. У минулому сезоні він через травми зіграв лише 17 матчів, у яких відзначився двома голами та асистом.