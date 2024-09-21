Спортивний лікар оцінив терміни відновлення Малиновського
Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустить щонайменше три місяці після моторошної травми у матчі проти Венеції.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Малиновський отримав вивих у гомілкостопному суглобі. Через те, що стопа зарилася і зафіксувалася в газоні, а тіло продовжило рух вперед утворилася сила, яка розірвала внутрішні звʼязки гомілкостопу, що призвело до вивиху кісток в суглобі.
Метою операції буде відновлення структури звʼязок, щоб суглоб зберігав баланс. Далі завдання буде за реабілітацією, щоб функція суглоба повноцінно відновилася", – розповів лікар.
За словами Бабелюка, за умов успішної операції півзахисник зможе повернутися на поле за три місяці.
"Не очікую тут переломів, але зі звʼязками буде достатньо роботи. Проте, як правило, вистачає 3 місяці, щоб повернутися на поле за умови успішної операції, відсутності ускладнень і гладкої реабілітації", – зазначив Бабелюк.
Цього сезону Малиновський взяв участь у 5 матчах, відзначившись одним асистом. У поєдинку з Венецією він вдруге вийшов у стартовому складі.