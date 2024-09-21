Спортивний лікар оцінив терміни відновлення Малиновського

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустить щонайменше три місяці після моторошної травми у матчі проти Венеції.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Малиновський отримав вивих у гомілкостопному суглобі. Через те, що стопа зарилася і зафіксувалася в газоні, а тіло продовжило рух вперед утворилася сила, яка розірвала внутрішні звʼязки гомілкостопу, що призвело до вивиху кісток в суглобі.

Метою операції буде відновлення структури звʼязок, щоб суглоб зберігав баланс. Далі завдання буде за реабілітацією, щоб функція суглоба повноцінно відновилася", – розповів лікар.