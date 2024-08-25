Циганков — у старті Жирони на матч проти Атлетико

Український вінгер Віктор Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на виїзний матч 2 туру Прімери проти мадридського Атлетико.

Нагадаємо, перший тур нового розіграшу українець пропустив через хворобу. В тому матчі Жирона розписала мирову з Бетісом.

Атлетико: Облак, Хіменес, Ле Норман, Аспілікуета, Де Поль, Барріос, Ліно, Рікельме, Грізманн, Альварес

Жирона: Гассаніга, Мігел, Арнау, Давид Лопес, Циганков, Абель Руис, Ромеу, Блінд, Гіл, Еррера, Іван Мартін

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що українець змінив агента. Раніше інтереси Циганкова представляв Пере Гвардіола, молодший брат Пепа Гвардіоли, чиїм агентом є Луїс Суарес.