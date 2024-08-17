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Циганков завершив співпрацю з братом Гвардіоли та змінив агента

Ігор Чернявський — 17 серпня, 22:55
Циганков завершив співпрацю з братом Гвардіоли та змінив агента

Відтепер агентом Віктора Циганкова є Олег Смалійчук.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на самого Циганкова.

Смалійчук відомий українським вболівальникам як колишній співвласник Карпат. У 2021 році, після того, як клуб вийшов з професійного футболу він відійшов від діяльності футбольного функціонера та засередився на роботі агента.

Після початку повномасштабного вторгнення Олег повернувся з Іспанії та став на захист України, на фронті він отримав поранення — про це розповідав Юрій Вернидуб.

Зазначимо, що раніше інтереси Циганкова представляв Пере Гвардіола, молодший брат Пепа Гвардіоли, чиїм агентом є Луїс Суарес.

Жирона Олег Смалійчук Віктор Циганков

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