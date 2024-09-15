Циганков вийде у старті на матч 5 туру Ла Ліги з Барселоною
Віктор Циганков
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Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 5 туру Ла Ліги проти Барселони.
Про це повідомляє клубна пресслужба.
26-річний українець проведе 57-й матч за іспанську команду, на його рахунку 12 голів та 14 асистів.
Поєдинок розпочнеться о 17:15 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Мальорка у домашньому поєдинку мінімально поступилась Вільярреалу. Еспаньйол у напруженому матчі переграв Алавес, а Реал Мадрид завдяки двом пенальті обіграв на виїзді Сосьєдад