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Циганков вийде у старті на матч 5 туру Ла Ліги з Барселоною

Руслан Травкін — 15 вересня, 16:12
Циганков вийде у старті на матч 5 туру Ла Ліги з Барселоною
Віктор Циганков
Getty images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 5 туру Ла Ліги проти Барселони.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

26-річний українець проведе 57-й матч за іспанську команду, на його рахунку 12 голів та 14 асистів.

Поєдинок розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Мальорка у домашньому поєдинку мінімально поступилась Вільярреалу. Еспаньйол у напруженому матчі переграв Алавес, а Реал Мадрид завдяки двом пенальті обіграв на виїзді Сосьєдад

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