Мальорка поступилась Вільярреалу, Еспаньйол переграв Алавес у 5 турі Ла Ліги

Сьогодні, 14 вересня, відбулися матчі 5 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Мальорка у домашньому матчі через вилучення Тоні Лато мінімально програла Вільярреалу. Еспаньйол у напруженому матчі переграв Алавес завдяки хеттрику Хаві Пуадо.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

5 тур, 14 вересня

Мальорка — Вільярреал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Коста, 1:1 - 57 Альбіоль (автогол), 1:2 - 90+4 Перес

Вилучення: 69 - Лато

Еспаньйол — Алавес 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 56 Пуадро, 1:1 - 35 Конечни, 2:1 - 56 Пуадо, 3:1 - 63 Пуадо, 3:2 - 68 Тенальян

Севілья — Хетафе 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Навас

Вилучення: 87 - Санчес

Сьогодні відбудеться ще 1 матч:

22:00. Реал Сосьєдад — Реал Мадрид

Нагадаємо, вчора у домашньому поєдинку Бетіс переграв Леганес (2:0).