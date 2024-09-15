Реал завдяки двом пенальті обіграв на виїзді Сосьєдад у 5 турі Ла Ліги

14 вересня відбувся матч 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25, в якому Реал Сосьєдад вдома приймав мадридський Реал.

Перемогу з рахунком 2:0 здобули підопічні Карло Анчелотті.

У першому таймі команди не забивали. Перший гол вболівальники на арені Аноета побачили на 58-й хвилині матчу, коли у воротах Алекса Реміро з пенальті відзначився Вінісіус.

Свій другий гол мадридці також забили з 11-метрової позначки. На 75-й хвилині зустрічі пенальті реалізував вже Кіліан Мбаппе.

Після цієї перемоги Реал набрав 11 очок та піднявся на другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

5 тур, 14 вересня

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Вінісіус 58 (пен), 0:2 - Мбаппе 75 (пен)

В інших сьогоднішніх матчах 5 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 Мальорка вдома мінімально програла Вільярреалу.

Водночас Еспаньйол у напруженій зустрічі переграв Алавес завдяки хеттрику Хаві Пуадо, а Севілья перемогла Хетафе.