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Тренер Жирони: Циганков відновлюється після інфекційного захворювання

Олександр Булава — 2 вересня, 18:13
Тренер Жирони: Циганков відновлюється після інфекційного захворювання
Віктор Циганков
ФК Жирона

Головний тренер Жирони Мічел Санчес повідомив, що український вінгер Віктор Циганков пропустив передсезонну підготовку через складне інфекційне захворювання.

Цитує наставника Sport.es.

"Циганков зараз відновлюється після інфекційного захворювання сальмонельозу. Я винен, що він зіграв три матчі поспіль, його ноги у матчі з Севільєю вже не витримували", сказав Мічел.

Зазначимо, що у матчі проти Севільї півзахисника замінили після першого тайму. Поєдинок завершився впевненою перемогою жиронців, яка дозволила їм вийти на 4 місце у турнірній таблиці іспанського чемпіонату. Циганков у підсумку став найгіршим гравцем Жирони.

Наразі гравець вже прибув у розташування збірної України.

Віктор Циганков

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