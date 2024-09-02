Збір продовжується: Циганков приїхав у розташування збірної України

Український півзахисник каталонської Жирони Віктор Циганков прибув у розташування національної збірної України.

Раніше у стан команди приїхали воротар Бенфіки Анатолій Трубін, нападник Олімпіакоса Роман Яремчук та захисник Евертона Віталій Миколенко.

Нагадаємо, напередодні наставник збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Перший поєдинок відбудеться зовсім скоро — у суботу, 7 вересня на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі, 0 21:45 за київським часом українці зіграють проти Албанії.

Також Україна проведе два номінально домашніх матчі: 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan" проти Грузії, та 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw" проти збірної Чехії.