Оголошено заявку збірної України U-17 на контрольні матчі проти Хорватії

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз назвав склад, який готуватиметься до товариських матчів проти Хорватії, які наша команда проведе 12 та 14 листопада під час збору.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Ігор Костенко (Бенфіка, Португалія), Федір Ткаченко (Бетіс, Іспанія).

Захисники: Нікіта Калюжний, Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Єгор Оніщук (усі – Шахтар Донецьк), Арсен Залипка, Дмитро Соломон, Олексій Піскун (усі – Рух Львів), Микита Мельник (Імолезе, Італія), Олександр Ткаченко (Вердер, Німеччина).

Півзахисники: Павло Люсін (Динамо Київ), Артем Зубрій, Олександр Середа (обидва – Шахтар Донецьк), Ролан Мустафаєв, Мухаммад Джурабаєв (обидва – Рух Львів), Єгор Кощій (Баєр, Німеччина), Микола Петровський (Штутгарт, Німеччина), Олександр Шишкевич (Ріу Аве, Португалія), Артем Мурадян (Боруссія М, Німеччина).

Нападники: Данііл Юрченко (Динамо Київ), Дмитро Зудін (Гайдук, Хорватія).

Нагадаємо, збірна України U-17 подолала перший етап кваліфікації на Євро-2025. Матчі проти Хорватії стануть підготовкою до наступного раунду, який відбудеться навесні 2025 року.