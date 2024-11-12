Юнацька збірна України поступилась Хорватії у товариському матчі

Збірна України U-17 поступилась одноліткам із Хорватії у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь хорватів.

"Синьо-жовті" пропустили гол вже на 4-й хвилині гри, коли відзначився Дражен Яман після прострілу з флангу. Хорвати подвоїли перевагу за 20 хвилин, коли Тіно Кусанович реалізував вихід віч-на-віч з гокліпером українців.

Збірна України змогла відквитати один гол в середині другого тайму після сольного проходу Олександра Ткаченка. Проте зрівняти рахунок так і не вдалося.

Товариський матч

12 листопада

Хорватія (U-17) – Україна (U-17) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Яман, 2:0 – 26 Кусанович, 2:1 – 74 Ткаченко

Україна (U-17): Ф. Ткаченко, Оніщук (Піскун, 61), Зудін (Юрченко, 61), Люсін (Кощій, 82), Шишкевич (Мустафаєв, 46), Зубрій (Мурадян, 46), Костюк (Милокост, 82), Петровський (О. Ткаченко, 46), Залипка (Калюжний, 46), Соломон, Джурабаєв (Середа, 46).

Нагадаємо, збірна України U-17 вже виконала завдання у першому кваліфікаційному раунді Євро-2025. "Синьо-жовті" посіли друге місце, що дозволило команді вийти до другого етапу відбору, який відбудеться навесні наступного року.