Визначився календар матчів збірної України U-17 у першому раунді відбору на ЧЄ-2026

Визначилися господар мінітурніру та календар змагань за участю юнацької збірної України U-17 у першому кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2026 року.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За підсумками жеребкування збірна України (наразі вона U-16, гравці 2009 року народження) опинилися в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії. Господарем мінітурніру буде Естонія.

Календар матчів юнацької збірної України U-17

01.10.2025. Чорногорія – Україна

04.10.2025. Україна – Естонія

07.10.2025. Україна – Італія

54 команди були розділені на 12 груп по чотири учасники та дві групи по три учасники. Господар фінальної частини, збірна Естонії, також візьме участь у кваліфікації.

За підсумками першого раунду відбору 14 переможців груп і 14 команд, які посядуть другі місця, вийдуть до другого раунду в Лізі A. Решта 26 команд візьмуть участь у другому раунді в Лізі B.

Збірні, що потраплять до другого раунду відбору в Лізі А, навесні 2026 року змагатимуться за сім путівок до фінальної частини Євро-2026 (U-17). Естонія як господар турніру отримала перепустку автоматично. Відзначимо, що відбірний раунд у Лізі А є також кваліфікаційним раундом на ЧС-2026 (U-17) у Катарі.

До того ж команди з обох ліг другого раунду відбору боротимуться за підвищення та пониження між лігами перед першим раундом кваліфікації Євро-2028 (U-19).

Нагадаємо, у четвер, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого етапу відбору на Євро-2026 для національних збірних U-17 та U-19.