Визначився майбутній тренер Таловєрова у Плімуті
Максим Таловєров
Getty Images
Захисник збірної України Максим Таловєров невдовзі отримає нового головного тренера у Плімуті.
Про це повідомляє Talksport.
Очікується, що з нового сезону Аргайл очолюватиме Том Клеверлі. Минулий сезон ексфутболіст Манчестер Юнайтед працював у Вотфорді, який він залишив через те, що не вивів команду у плейоф боротьби за повернення в АПЛ.
Нагадаємо, що Плімут залишив Чемпіоншип та наступну кампанію проведе у Лізі 1.
Взимку до команди приєднався також захисник збірної України Максим Таловєров. З того часу Максим зіграв за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.
Раніше Плімут оголосив про відхід Мирона Мусліча з посади головного тренера, поділившись скандальними подробицями його звільнення.