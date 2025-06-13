Визначився майбутній тренер Таловєрова у Плімуті

Захисник збірної України Максим Таловєров невдовзі отримає нового головного тренера у Плімуті.

Про це повідомляє Talksport.

Очікується, що з нового сезону Аргайл очолюватиме Том Клеверлі. Минулий сезон ексфутболіст Манчестер Юнайтед працював у Вотфорді, який він залишив через те, що не вивів команду у плейоф боротьби за повернення в АПЛ.

Нагадаємо, що Плімут залишив Чемпіоншип та наступну кампанію проведе у Лізі 1.

Взимку до команди приєднався також захисник збірної України Максим Таловєров. З того часу Максим зіграв за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Раніше Плімут оголосив про відхід Мирона Мусліча з посади головного тренера, поділившись скандальними подробицями його звільнення.