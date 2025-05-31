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Тренер Таловєрова залишив Плімут: клуб розкрив шокуючи подробиці відходу наставника

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 14:39
Тренер Таловєрова залишив Плімут: клуб розкрив шокуючи подробиці відходу наставника
Максим Таловєров
Plymouth Argyle Football Club

Плімут оголосив про відхід Мирона Мусліча з посади головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба Аргайл.

Австрійський фахівець вирішив очолити німецький Шальке. Втім, за словами голови ради директорів Саймона Халлета, цей процес не був обопільним.

Річ у тому, що Мусліч розпочав переговори з гельзенкірхенцями в ультимативній формі та заявив Плімуту, що не збирається повертатись в Аргайл у жодному випадку.

Клуб Ліги 1 вирішив не звертатись до суду через чинний контракт з австрійцем, який розраховано ще на три роки, адже це може нашкодити пошуку заміни.

За підсумками сезону Чемпіоншипа, клуб не зміг створити дива та вилетів до Ліги 1. Шальке, своєю чергою, завершив кампанію на 14 місці у другій Бундеслізі.

У той період до команди приєднався також захисник збірної України Максим Таловєров. З того часу Максим зіграв за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Раніше повідомлялось, що у послугах українця зацікавлений представник турецької Суперліги.

Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Шальке Максим Таловєров Плімут

Плімут

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