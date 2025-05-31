Тренер Таловєрова залишив Плімут: клуб розкрив шокуючи подробиці відходу наставника

Плімут оголосив про відхід Мирона Мусліча з посади головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба Аргайл.

Австрійський фахівець вирішив очолити німецький Шальке. Втім, за словами голови ради директорів Саймона Халлета, цей процес не був обопільним.

Miron Muslic has left Argyle to join 2. Bundesliga side FC Schalke 04. — Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 31, 2025

Річ у тому, що Мусліч розпочав переговори з гельзенкірхенцями в ультимативній формі та заявив Плімуту, що не збирається повертатись в Аргайл у жодному випадку.

Клуб Ліги 1 вирішив не звертатись до суду через чинний контракт з австрійцем, який розраховано ще на три роки, адже це може нашкодити пошуку заміни.

A message from Argyle Chairman, Simon Hallett 💬 — Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 31, 2025

За підсумками сезону Чемпіоншипа, клуб не зміг створити дива та вилетів до Ліги 1. Шальке, своєю чергою, завершив кампанію на 14 місці у другій Бундеслізі.

У той період до команди приєднався також захисник збірної України Максим Таловєров. З того часу Максим зіграв за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Раніше повідомлялось, що у послугах українця зацікавлений представник турецької Суперліги.