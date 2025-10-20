Українська правда
Флік назвав строки відновлення Торреса та Рафіньї

Володимир Максименко — 20 жовтня 2025, 15:36
Рафінья
Головний тренер Барселони Хансі Флік висловився про травмованих Рафінью та Феррана Торреса напередодні матчу Ліги чемпіонів з Олімпіакосом. 

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Ми сподіваємось, що Рафінья та Торрес будуть доступні до матчу з Реалом. Ми працюємо над цим й оцінюватимемо їхній стан у четвер", – розповів Флік.

Нагадаємо, Рафінья отримав травму в матчі проти Ов'єдо у Ла Лізі, а Ферран Торрес повернувся до каталонців із м'язовим перенавантаженням після матчів за збірну Іспанії.

Завтра, 21 жовтня, відбудеться матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів між Барселоною та Олімпіакосом. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Гра з Реалом запланована на 26 жовтня.

Раніше Рафінья розповів, що міг перейти до одного з клубів Саудівської Аравії.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліга чемпіонів Рафінья Ферран Торрес Ханс-Дітер Флік

