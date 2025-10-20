Флік назвав строки відновлення Торреса та Рафіньї

Головний тренер Барселони Хансі Флік висловився про травмованих Рафінью та Феррана Торреса напередодні матчу Ліги чемпіонів з Олімпіакосом.

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Ми сподіваємось, що Рафінья та Торрес будуть доступні до матчу з Реалом. Ми працюємо над цим й оцінюватимемо їхній стан у четвер", – розповів Флік.

🚨 Hansi Flick: “We hope Raphinha and Ferran Torres can be available for El Clásico. We are on it”.



“We will see their progress on Thursday”. pic.twitter.com/z79Az6v4tV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2025

Нагадаємо, Рафінья отримав травму в матчі проти Ов'єдо у Ла Лізі, а Ферран Торрес повернувся до каталонців із м'язовим перенавантаженням після матчів за збірну Іспанії.

Завтра, 21 жовтня, відбудеться матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів між Барселоною та Олімпіакосом. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Гра з Реалом запланована на 26 жовтня.

