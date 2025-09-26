Рафінья пропустить три тижні через травму

Зірковий бразильський вінгер Барселони пропустить близько трьох тижнів через травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Рафінья отримав травму в четвер, 25 вересня, під час матчу чемпіонату Іспанії проти Ов’єдо (перемога 3:1). Бразильця замінили на 65-й хвилині. Характер травми не називається.

Таким чином, Рафінья точно пропустить матч другого туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який відбудеться у середу, 1 жовтня.

У поточному сезоні на рахунку Рафіньї 3 голи та 2 асисти в 7 матчах за Барселону у всіх турнірах. Раніше головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік виключив Рафінью з основи Барселони на матч Ла Ліги проти Валенсії через запізнення на розминку.