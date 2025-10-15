Рафінья: Я б перейшов у Саудівську Аравію, якби не дзвінок Фліка

Вінгер Барселони та збірної Бразилії Рафінья міг би перейти до команди з Саудівської Аравії влітку 2024 року.

Про це бразилець розповів порталу ESPN.

Трансфер Рафіньї не відбувся через розмову гравця з головним тренером Барселони Ганс-Дітер Фліка.

"Я граю у футбол з 15 років, пережив і хороші, і погані часи, тому прийшов момент, коли я вирішив, що настав час подбати про себе і свою сім'ю. Пропозиція з Саудівської Аравії дуже мене зацікавила. Вона вирішила б не тільки мої особисті проблеми, але й проблеми моїх батьків, сина... багатьох людей.

Звичайно, ми думали про те, щоб покинути Барселону. Я думав, що, можливо, настав час піти, але потім ми поговорили з Фліком, спочатку телефоном, а потім на початку передсезонного періоду, і він переконав мене залишитися. Я радий, що він це зробив", – сказав Рафінья.

Нагадаємо, що Барселона під керівництвом Фліка зуміла здобути три трофеї в сезоні-2024/2025 – Ла Ліга, Кубок та Суперкубок Іспанії.

Сам Рафінья провів найкращий сезон у своїй кар'єрі та увійшов до п'ятірки номінантів на Золотий м'яч. За 57 матчів кампанії бразилець забив 34 голи та віддав 26 асистів.