Баварія завершила літню трансферну кампанію
Спортивний директор Баварії Макс Еберль розповів, що літня трансферна кампанія мюнхенського клубу завершена.
Його слова наводить Фабріціо Романо.
Представник керівництва німецького гранда зізнався, що йому смішно від чуток щодо зацікавленості в інших гравцях, яких приписують Баварії.
"Ми дуже швидко завершили трансфери Нене Брауна та Ісмаеля Сайбарі. Я вважав, що було зрозуміло, що ми завершили з новачками. Мені довелося посміхнутися через імена, які пов'язують із нами. У цих чутках 0% правди", – заявив Еберль.
Нагадаємо, що мюнхенці оголосили про підписання двох літніх новачків на початку липня 2026-го. Баварія уклала довгострокові контракти із Ісмаелем Сайбарі та Натаніелем Брауном до кінця червня 2031 року.
Також нещодавно німецький клуб продовжив співпрацю з одним із провідних півзахисників Конрадом Лаймером. Водночас найбільше чуток з'являється навколо лідера команди Майкла Олісе, якого активно сватають у мадридський Реал. Журналіст Флоріан Плеттенберг вже повідомляв, що Баварія не розглядає можливість продажу вінгера, попри інтерес "Королівського клубу".