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Півзахисник збірної Німеччини переніс операцію після ЧС-2026

Олександр Булава — 6 липня 2026, 19:18
Півзахисник збірної Німеччини переніс операцію після ЧС-2026
Джамал Мусіала
Баварія

Півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Джамал Мусіала переніс операцію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек переніс незначну планову операцію після повернення з чемпіонату світу. Процедура є частиною стандартного медичного протоколу після його серйозної травми минулого літа і давно була запланована.

Як повідомляє Sky Sport Germany, футболісту видалили металеву пластину з лівої стопи. Її встановлювали для стабілізації кістки після ушкодження, яке гравець отримав на Клубному чемпіонаті світу.

Завдяки цій процедурі нападник зможе завершити передсезонну підготовку та бути готовим до перших матчів нового сезону.

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Нагадаємо, напередодні збірна Німеччини в 1/16 фіналу ЧС-2026 в серії пенальті вилетіла від Парагваю після нічиєї 1:1 в основний час і овертайм. Після цього було звільнено головного тренера – Юліана Нагельсманна.

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