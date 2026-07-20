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Баварія продовжила контракт із одним з основних півзахисників

Олексій Мурзак — 20 липня 2026, 19:35
Баварія продовжила контракт із одним з основних півзахисників
Конрад Лаймер
Getty Images

Баварія оголосила про продовження контракту з півзахисником Конрадом Лаймером.

Про це повідомила пресслужба мюнхенського клубу.

Сторони підписали нову угоду, яка розрахована до червня 2029 року.

У сезоні-2025/26 29-річний Лаймер провів 47 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 13 результативних передач. Також 4 матчі гравець провів за збірну Австрії на ЧС-2026 (1 асист).

Напередодні повідомлялося, що керівництво мюнхенської Баварії не розглядає можливість продажу вінгера Майкла Олісе, попри інтерес мадридського Реала.

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