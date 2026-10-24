Болонья без Довбика розібралася з Кальярі, Комо переграв Сассуоло у 8 турі Серії А

У суботу, 24 жовтня, відбулися чергові матчі 8-го туру Серії А сезону-2026/27.

Так, Комо здолав Сассуоло завдяки дублю Анастасіоса Дувікаса, а Болонья на виїзді перемогла Кальярі.

У матчі в Комо команди пішли на перерву за нульового рахунку. Після відпочинку Дувікас забив двічі – на 49-й і 60-й хвилинах – та приніс господарям перемогу 2:0.

Кальярі та Болонья також не забили в першому таймі. На 57-й хвилині Ніколо Казале відкрив рахунок на користь гостей, а на 80-й Федеріко Бернардескі реалізував пенальті й встановив підсумок зустрічі – 2:0.

Зазначимо, що український форвард Болоньї Артем Довбик всю зустріч провів на лаві запасних.

Пізніше відбудеться ще два протистояння: о 19:00 Наполі прийме Рому, а о 21:45 Парма на виїзді зіграє проти Лаціо.

Чемпіонат Італії – Серія А

8 тур, 24 жовтня

Комо – Сассуоло 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Дувікас, 2:0 – 60 Дувікас

Кальярі – Болонья 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 57 Казале, 0:2 – 80 Бернардескі (пенальті)

19:09 Наполі – Рома

21:45 Лаціо – Парма

Турнірна таблиця Серії А Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Торіно переграв Монцу.