Болонья без Довбика розібралася з Кальярі, Комо переграв Сассуоло у 8 турі Серії А
У суботу, 24 жовтня, відбулися чергові матчі 8-го туру Серії А сезону-2026/27.
Так, Комо здолав Сассуоло завдяки дублю Анастасіоса Дувікаса, а Болонья на виїзді перемогла Кальярі.
У матчі в Комо команди пішли на перерву за нульового рахунку. Після відпочинку Дувікас забив двічі – на 49-й і 60-й хвилинах – та приніс господарям перемогу 2:0.
Кальярі та Болонья також не забили в першому таймі. На 57-й хвилині Ніколо Казале відкрив рахунок на користь гостей, а на 80-й Федеріко Бернардескі реалізував пенальті й встановив підсумок зустрічі – 2:0.
Зазначимо, що український форвард Болоньї Артем Довбик всю зустріч провів на лаві запасних.
Пізніше відбудеться ще два протистояння: о 19:00 Наполі прийме Рому, а о 21:45 Парма на виїзді зіграє проти Лаціо.
Чемпіонат Італії – Серія А
8 тур, 24 жовтня
Комо – Сассуоло 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 49 Дувікас, 2:0 – 60 Дувікас
Кальярі – Болонья 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 57 Казале, 0:2 – 80 Бернардескі (пенальті)
- 19:09 Наполі – Рома
- 21:45 Лаціо – Парма
Нагадаємо, у стартовому матчі туру Торіно переграв Монцу.