Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Болонья без Довбика розібралася з Кальярі, Комо переграв Сассуоло у 8 турі Серії А

Олексій Мурзак — 24 жовтня 2026, 18:15
Болонья без Довбика розібралася з Кальярі, Комо переграв Сассуоло у 8 турі Серії А

У суботу, 24 жовтня, відбулися чергові матчі 8-го туру Серії А сезону-2026/27.

Так, Комо здолав Сассуоло завдяки дублю Анастасіоса Дувікаса, а Болонья на виїзді перемогла Кальярі.

У матчі в Комо команди пішли на перерву за нульового рахунку. Після відпочинку Дувікас забив двічі – на 49-й і 60-й хвилинах – та приніс господарям перемогу 2:0.

Кальярі та Болонья також не забили в першому таймі. На 57-й хвилині Ніколо Казале відкрив рахунок на користь гостей, а на 80-й Федеріко Бернардескі реалізував пенальті й встановив підсумок зустрічі – 2:0.

Зазначимо, що український форвард Болоньї Артем Довбик всю зустріч провів на лаві запасних. 

Пізніше відбудеться ще два протистояння: о 19:00 Наполі прийме Рому, а о 21:45 Парма на виїзді зіграє проти Лаціо.

Чемпіонат Італії – Серія А
8 тур, 24 жовтня

Комо – Сассуоло 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Дувікас, 2:0 – 60 Дувікас

Кальярі – Болонья 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 57 Казале, 0:2 – 80 Бернардескі (пенальті)

  • 19:09 Наполі – Рома
  • 21:45 Лаціо – Парма
Турнірна таблиця Серії А
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Торіно переграв Монцу.

Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Торіно переграв Монцу у стартовому матчі 8 туру Серії А
Батько – чемпіон світу, сини – у грандах Серії А: Тюрами – найфутбольніша сім’я Франції
Парма зазнала поразки від Торіно, Монца з дублем Варели розгромила Кальярі у 7 турі Серії А
Ми були слабкі: Спаллетті висловився про розгрому поразку Ювентуса від Лаціо
Лаціо переграв Ювентус, Мілан розібрався з Аталантою в 7 турі Серії А

Останні новини