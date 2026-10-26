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Дім гравця Наполі обікрали, поки він спав

Олег Дідух — 26 жовтня 2026, 13:44
Дім гравця Наполі обікрали, поки він спав
Аліссон Сантос
Getty Images

Бразильський вінгер Наполі Аліссон Сантос став жертвою злодіїв.

Про це повідомляє La Repubblica.

Дім Аліссона обікрали вночі, поки футболіст спав. Злочинці непомітно проникнули в дім бразильця, вкрали його годинники, ювелірні вироби та автомобіль.

Гравець Наполі не постраждав: він спав, і помітив крадіжку лише вранці. Згодом авто спортсмена виявили працівники поліції на околицях Неаполя. Інших вкрадених речей не виявлено, правоохоронні органи проводять розслідування злочину.

Нагадаємо, в суботу, 24 жовтня, Наполі в 8 турі Серії А зіграв унічию 3:3 з Ромою. Сам 24-річний бразилець пропускав цей матч через травму. Сумарно Аліссон Сантос провів 5 матчів за Наполі в усіх турнірах у поточному сезоні, результативними діями не відзначався.

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