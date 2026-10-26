Дім гравця Наполі обікрали, поки він спав

Бразильський вінгер Наполі Аліссон Сантос став жертвою злодіїв.

Про це повідомляє La Repubblica.

Дім Аліссона обікрали вночі, поки футболіст спав. Злочинці непомітно проникнули в дім бразильця, вкрали його годинники, ювелірні вироби та автомобіль.

Гравець Наполі не постраждав: він спав, і помітив крадіжку лише вранці. Згодом авто спортсмена виявили працівники поліції на околицях Неаполя. Інших вкрадених речей не виявлено, правоохоронні органи проводять розслідування злочину.

Нагадаємо, в суботу, 24 жовтня, Наполі в 8 турі Серії А зіграв унічию 3:3 з Ромою. Сам 24-річний бразилець пропускав цей матч через травму. Сумарно Аліссон Сантос провів 5 матчів за Наполі в усіх турнірах у поточному сезоні, результативними діями не відзначався.