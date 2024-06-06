Трансфер Зінченка у Баварію є малоймовірним — джерело

Захисник Арсенала Олександр Зінченко не є пріоритетною трансферною ціллю мюнхенської Баварії.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, оточення українця вважає перехід малоймовірним. Зазначається, що Баварія зосереджена на тому, щоб утримати Альфонсо Девіса, чий контракт закінчується у 2025 році. Якщо ж переговори про продовження не будуть успішними, головним кандидатом на заміну Девіса стане Тео Ернандес із Мілана, а не Зінченко.

🔴 Rumors about Oleksandr #Zinchenko and FC Bayern:



Currently, the 27 y/o left-back from FC Arsenal is not a hot topic of interest at Bayern. And close sources around the player confirm that a move to Bayern is very unlikely.



📍Bayern, pushing to extend the contract of Alphonso… pic.twitter.com/DV2HiAtBt3 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 5, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий головний тренер Баварії Венсан Компані зацікавлений у підписанні українського гравця "канонірів".

У сезоні-2023/24 Зінченко провів за Арсенал 35 матчів, забив 1 м'яч та віддав 2 гольові передачі.