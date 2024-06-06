Трансфер Зінченка у Баварію є малоймовірним — джерело
Захисник Арсенала Олександр Зінченко не є пріоритетною трансферною ціллю мюнхенської Баварії.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, оточення українця вважає перехід малоймовірним. Зазначається, що Баварія зосереджена на тому, щоб утримати Альфонсо Девіса, чий контракт закінчується у 2025 році. Якщо ж переговори про продовження не будуть успішними, головним кандидатом на заміну Девіса стане Тео Ернандес із Мілана, а не Зінченко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий головний тренер Баварії Венсан Компані зацікавлений у підписанні українського гравця "канонірів".
У сезоні-2023/24 Зінченко провів за Арсенал 35 матчів, забив 1 м'яч та віддав 2 гольові передачі.