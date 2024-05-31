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Зінченко може продовжити кар'єру в Баварії

Станіслав Лисак — 31 травня, 15:02
Зінченко може продовжити кар'єру в Баварії

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії.

Про це повідомляє видання Mirror.

Новий тренер німців Венсан Компані зацікавлений у підписанні українського гравця "канонірів". Зазначається, що Зінченко може стати першим літнім підписанням Баварії. Олександр має замінити канадського латераля Альфонсо Девіса, якого сватають у Реал Мадрид.

Зазначається, що Зінченко та Компані грали протягом трьох років у Манчестер Сіті під керівництвом Жузепа Гвардіоли. Завадити переходу українця може зірковий захисник Мілана Тео Ернандес, який оцінюється в 80 млн євро.

Напередодні стало відомо, що Зінченко подешевшав на 4 млн євро за підсумками сезону-2023/2024.

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