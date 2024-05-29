Баварія представила нового головного тренера
Венсан Компані став новим головним тренером Баварії.
Про це мюнхенський клуб повідомив у своєму X (Twitter).
Сторони уклали угоду до 2027 року.
Попереднім клубом екскапітана Манчестер Сіті був Бернлі. В сезоні 2022/23 бельгієць вивів "кларетових" в АПЛ, але не зміг втримати команду у вищому дивізіоні.
Також Компані очолював рідний Андерлехт, але не досяг значних успіхів. Цікаво, що Пеп Гвардіола схвально відгукувався про діяльність Венсана та називав його майбутнім тренером Манчестер Сіті.
Нагадаємо, сезон-2023/24 став провальним для Баварії, оскільки мюнхенці вперше за 11 років не здобули жодного трофею, а у чемпіонаті Німеччини взагалі посіли лише третє місце, відставши від першого Баєра на 18 очок.