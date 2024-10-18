Ексфорвард Монако розповів про свою алкогольну залежність

Колишній форвард Монако Віссам Бен-Єддер розповів про те, чому в нього з’явилися проблеми з алкоголем.

34-річного француза цитує RMC Sport.

"Це трохи важкий час, у мене були проблеми з агентами, з дружиною. Я пив три чи чотири дні. Я пив більше і більше. Проблеми у мене почалися два роки тому, і вони є досі. Я вже пив раніше, але в малих дозах і час від часу мені ставало краще, і я подумав, що це допоможе мені забути про тиск. У мене є певні обов'язки перед сім'єю. Це було важко витерпіти", – сказав Бен-Єддер .

У вересні поточного року Бен-Єддера заарештували через звинувачення у сексуальному насильстві. Колишній гравець Монако погодився пройти курс реабілітації від алкогольної залежності. Бен-Єддер знаходиться в статусі вільного агента з липня поточного року.