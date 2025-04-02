Ексфорвард Монако та збірної Франції продовжить кар'єру в Ірані
Віссам Бен Єддер
Сепахан
Колишній футболіст Монако, Севільї та збірної Франції Віссам Бен Єддер продовжить кар'єру в іранському Сепахамі.
Про це повідомляє пресслужба команди.
34-річний футболіст підписав контракт до літа 2026 року. З літа минулого року Бен Єддер залишався без клубу, залишивши Монако на правах вільного агента.
Нагадаємо, що Віссам був заарештований у вересні, коли дівчина 2001 року народження звинуватила його в зґвалтуванні.
У підсумку футболіста визнали винним та засудили до двох років позбавлення волі умовно.
На рахунку форварда також 18 матчів і три голи у складі збірної Франції.
Раніше повідомлялось, що колишній нападник Мілана та Роми продовжить кар'єру в італійській Серії Б.