Ексфорвард Монако та збірної Франції продовжить кар'єру в Ірані

Колишній футболіст Монако, Севільї та збірної Франції Віссам Бен Єддер продовжить кар'єру в іранському Сепахамі.

Про це повідомляє пресслужба команди.

34-річний футболіст підписав контракт до літа 2026 року. З літа минулого року Бен Єддер залишався без клубу, залишивши Монако на правах вільного агента.

Нагадаємо, що Віссам був заарештований у вересні, коли дівчина 2001 року народження звинуватила його в зґвалтуванні.

У підсумку футболіста визнали винним та засудили до двох років позбавлення волі умовно.

На рахунку форварда також 18 матчів і три голи у складі збірної Франції.

Раніше повідомлялось, що колишній нападник Мілана та Роми продовжить кар'єру в італійській Серії Б.