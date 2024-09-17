Колишній нападник збірної Франції пройде курс реабілітації від алкогольної залежності

Ексфорвард збірної Франції з футболу Віссам Бен-Єддер пройде курс реабілітації від алкогольної залежності.

Про це пише L’Équipe.

Варто нагадати, що декілька днів тому футболіста заарештувала поліція через звинувачення у сексуальному насильстві. Заяву на гравця написала дівчина 2001 року народження. Футболіст був у стані алкогольного сп'яніння.

Віссам певний час був під домашнім арештом, але згодом його відпустили.

Прокуратура Ніцци вирішила оскаржити його визволення. 17 вересня відбулося слухання з цього питання. Повідомляється, що для того, щоб уникнути ув'язнення, Бен-Єддер заявив, що готовий пройти курс реабілітації від алкогольної залежності

Останні 5 років форвард виступав за Монако. Також грав за Севілью та Тулузу. За збірну Франції забив 3 голи за 19 поєдинків.

Нагадаємо, нещодавно у сексуальному насильстві звинувачувався нападник Валенсії Рафа Мір.