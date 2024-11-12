Ексфорварда збірної Франції визнали винним у зґвалтуванні

Колишній форвард Севільї, Монако та збірної Франції Віссам Бен Єддер був визнаний винним у зґвалтуванні в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє RMC Sport.

34-річний француз був засуджений до двох років позбавлення волі умовно, із зобов'язанням надавати допомогу і виплачувати жертві компенсацію в розмірі 6500 євро (5000 за моральну шкоду і 1500 на судові витрати).

Футболіста визнали винним за всіма пунктами звинувачення: водіння в нетверезому стані, відмова від виконання вимог і сексуальне насильство.

Бен Єддера, який не був присутній при винесенні вироку у суді Ніцци, також оштрафували на 5000 євро за відмову виконати рішення суду, та позбавили водійських прав на шість місяців. Однак йому повернули автомобіль його батька.

Нагадаємо, що Віссам Бен Єддер був заарештований у вересні, коли дівчина 2001 року народження звинуватила його в зґвалтуванні.