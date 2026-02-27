Суд прийняв остаточне рішення у справі ексфутболіста збірної Франції про зґвалтування

У четвер, 26 лютого, апеляційний суд Екс-ан-Провансу скасував рішення щодо направлення французького нападника Віссама Бен Єддера до кримінального суду.

Про це повідомляє L'Équipe.

Воно було прийнято 3 листопада 2025 року. Тим рішенням футболіста було відправлено до суду за звинуваченнями у зґвалтуванні та спробі зґвалтування.

У справі також фігурував брат футболіста Сабрі. Суд після перевірки всіх фактів постановив "не продовжувати переслідування".

"Я дуже задоволена рішенням, яке підтвердило всі мої аргументи", – заявила адвокатка гравця Софія Кербаа.

Висловився про це й сам футболіст. Він подякував усім за підтримку в непрості для нього часи.

"Я завжди казав, що невинний. Сьогодні апеляційний суд почув мене. Дякую всім, хто підтримував", – відреагував Бен Єддер.

Зазначимо, що наразі 35-річний нападник грає за Відад з Касабланки. Найкращий період кар'єри він провів у Монако, де провів 201 матч, у яких забив 118 голів і віддав 32 асисти.

На його рахунку також 19 поєдинків за збірну Франції. Форвард відзначився трьома забитими м'ячами у складі "Ле Бльо", з якими виграв Лігу націй.

Раніше повідомлялося, що захисник ПСЖ Ашраф Хакімі постане перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні. Ця справа тягнеться ще з лютого 2023 року.