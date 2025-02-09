Після відмови Яремчука: Венеція знайшла нового нападника серед вільних агентів

Один з аутсайдерів Серії А Венеція незабаром підпише контракт із колишнім форвардом Монако та Севільї Віссамом Бен Єддером.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що угода буде розрахована до кінця поточного сезону із можливістю продовження.

Wissam #BenYadder is one step away to #Venezia as a free agent. Expected the signing in the next 48 hours. #transfers https://t.co/w8pzEuIzrd — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 9, 2025

Зазначимо, що футболіст залишив Монако у 2024 році й з того часу займався судовими справами проти себе. У підсумку, Віссама було визнано винним у зґвалтуванні у стані алкогольного сп'яніння та засуджено до двох років позбавлення волі умовно.

Форвард ставав переможцем Ліги націй у складі збірної Франції, а також найкращим бомбардиром Ліги 1 у сезоні 2019/20.

Раніше спортивний директор Венеції пояснив, чому не відбувся трансфер Романа Яремчука з Олімпіакоса.