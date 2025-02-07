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Венеція може підписати ексгравця Монако після відмови Яремчука

Станіслав Лисак — 7 лютого 2025, 21:00
Віссам Бен Єддер
Віссам Бен Єддер
Getty Images

Італійська Венеція може запросити французького форварда Віссама Бен Єддера, який нараз є вільним агентом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі 34-річний нападник веде переговори з аутсайдером Серії А щодо контракту до літа 2026 року. Останнім клубом Бен Єддера був Монако, який вирішив не продовжувати контракт з гравцем улітку 2024-го.

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна Венеція цікавилася гравцем збірної України та Олімпіакоса Романом Яремчуком. Очікувалося, що українець стане заміною Жоелю Пох'янпало, який, ймовірно, покине клуб.

Однак Яремчук відмовився від переходу італійської команди, оскільки бажав отримати більш привабливі пропозиції. У поточному сезоні Яремчук провів за Олімпіакос 19 матчів у всіх турнірах, проте лише тричі опинявся в стартовому складі. За цей час він встиг забити два голи.

Венеція за 23 тури набрала лише 16 очок. Такий показник набраних балів дозволяє посідати лише 19-те місце.

Венеція Олімпіакос Роман Яремчук Віссам Бен Єддер

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