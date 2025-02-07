Венеція може підписати ексгравця Монако після відмови Яремчука

Італійська Венеція може запросити французького форварда Віссама Бен Єддера, який нараз є вільним агентом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі 34-річний нападник веде переговори з аутсайдером Серії А щодо контракту до літа 2026 року. Останнім клубом Бен Єддера був Монако, який вирішив не продовжувати контракт з гравцем улітку 2024-го.

#Venezia are interested in signing the free agent Wissam #BenYedder. Opened talks for a contract until June with the option for 2026. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 7, 2025

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна Венеція цікавилася гравцем збірної України та Олімпіакоса Романом Яремчуком. Очікувалося, що українець стане заміною Жоелю Пох'янпало, який, ймовірно, покине клуб.

Однак Яремчук відмовився від переходу італійської команди, оскільки бажав отримати більш привабливі пропозиції. У поточному сезоні Яремчук провів за Олімпіакос 19 матчів у всіх турнірах, проте лише тричі опинявся в стартовому складі. За цей час він встиг забити два голи.

Венеція за 23 тури набрала лише 16 очок. Такий показник набраних балів дозволяє посідати лише 19-те місце.