Колишній капітан Монако заарештований за підозрою у сексуальному насильстві

Екскапітан Монако Віссам Бен Єддер заарештований поліцією через звинувачення у сексуальному насильстві.

Про це пише L'Equipe.

Заяву на футболіста написала дівчина 2001 року народження. Інцидент стався в ніч із п'ятниці на суботу в автомобілі гравця. Зараз Віссам перебуває під домашнім арештом. Судове засідання призначено на 15 жовтня.

Варто зазначити, що це вже не перше подібне звинувачення на адресу футболіста. У серпні 2023 року Бен Єддер вже звинувачувався у сексуальному насильстві". Тоді його звільнили під заставу у розмірі 900 тисяч євро.

Останні 5 років форвард виступав за Монако. Також грав за Севілью та Тулузу. За збірну Франції забив 3 голи за 19 поєдинків.

Нагадаємо, нещодавно у сексуальному насильстві звинувачувався нападник Валенсії Рафа Мір.